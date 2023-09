FC Nantes : Aristouy a marqué ses internationaux à la culotte

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce dimanche à Clermont, il y a fort à parier que, s'il est titulaire, Mostafa Mohamed ne jouera pas l'intégralité de la rencontre. L'Egyptien a été titulaire lors des deux matches de sa sélection lors de la dernière quinzaine et ne pourra donc pas être aussi frais que ses partenaires canaris restés à la Jonelière. Ce genre de détails, le staff de Pierre Aristouy n'a cessé d'en compiler lors des deux semaines de trêve internationale. France Bleu a détaillé comment cela se passait dans un article très intéressant.

Vol annulé pour Moutoussamy et autres contrariétés

On y apprend que le team manager du FCN, Tom Lahaye, et le préparateur physique, Julien Le Pape, compilent toutes les données possibles sur leurs joueurs. Même les temps de trajet en avion ou les problèmes logistiques comme l'avion annulé pour Samuel Moutoussamy depuis l'Afrique du Sud. L'idée étant bien entendu de favoriser la récupération des joueurs et de faire en sorte que Pierre Aristouy puisse bénéficier de troupes au meilleur de leur forme. On verra à Montpied si ce travail a porté ses fruits...

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life