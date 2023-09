FC Nantes : Aristouy a reçu une mauvaise nouvelle avant l’OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes et l'Olympique de Marseille, qui s'affrontent ce vendredi (21h) à la Beaujoire, vont ouvrir la quatrième journée de Ligue 1. Statistiquement, l'OM ne réussit pas au FCN ces dernières années.

Le FC Nantes a une série noire à mettre fin face à l'OM

Et pour cause, comme nous le rappelle La Tribune Nantaise, les Canaris restent sur trois défaites et deux matchs nuls à domicile face aux Olympiens lors des cinq dernières confrontations. La dernière victoire à la Beaujoire du FC Nantes contre l'OM remonte au 5 décembre 2018. Le club des bords de l'Erdre s'était imposé (3-2) grâce à des buts d’Emiliano Sala, d’Abdoulaye Touré et de Gabriel Boschilia. Reste à savoir si les hommes de Pierre Aristouy mettront fin à leur série noire ce vendredi. Réponse à 23h !

