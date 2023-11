FC Nantes : Aristouy a reçu une nouvelle encourageante avant Le Havre

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

L'heure n'est pas encore à l'état d'urgence du côté du FC Nantes. Bien que battus lors des trois dernières journées (0-4 à Lens, 0-1 contre Reims, 1-3 à Metz), les Canaris sont toujours 9es de Ligue 1. Mais la zone rouge se rapproche dangereusement puisqu'il n'y a que trois points d'écart avec Lorient, actuel barragiste. Une réaction de Pierre Aristouy et ses hommes est donc attendue ce dimanche contre Le Havre à la Beaujoire.

1 seule défaite en 14 matches pour le FCN

La bonne nouvelle, c'est que les statistiques sont largement en faveur des Nantais dans cette opposition. Le site Tribune Nantaise rappelle que les deux clubs se sont affrontés 14 fois en Loire-Atlantique dans l'élite et que le bilan est sans équivoque : huit victoires canaries, cinq nuls et une seule défaite. Cette dernière constitue cependant le plus gros carton de l'histoire des confrontations à Nantes puisque le HAC s'était imposé 4-0 en 2009-10...

📺📡 En direct.



Retrouvez, en direct à partir de 13h30, la conférence de presse de Pierre Aristouy avant #fcnhac — FC Nantes (@FCNantes) November 24, 2023

