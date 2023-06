FC Nantes : Aristouy a vraiment été agacé par Abdelli !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

« On va essayer de faire descendre les Nantais avec nous si c’est possible. On est déjà dans le trou, donc quitte à y mettre une autre équipe, autant que ce soit le rival », avait glissé Himad Abdelli, le joueur du Sco, en évoquant la dernière journée de L1 et le déplacement de son équipe sur le terrain du FC Nantes, samedi soir.

« Cette sortie, je peux m’en servir pour ma causerie »

Des mots sur lesquels Pierre Aristouy est revenu en conférence de presse. « Je ne vois pas pourquoi une équipe condamnée prendrait plus de plaisir à amener avec toi une équipe plus qu’une autre. C’est du folklore et ça ne me plaît pas, a-t-il expliqué. J’ai fait mes premiers pas à Nantes il y a quasiment trente ans, j’ai surtout entendu parler de rivalité avec Rennes et Bordeaux. Angers est un très bon club, que je respecte. J’ai affronté les jeunes d’Angers de nombreuses fois. Trois fois cette année, pour trois victoires. J’espère qu’il y en aura une quatrième. » Et à lui d'ajouter... « Cette sortie, je peux m’en servir pour ma causerie. Mais les joueurs vont plus loin que ça, moi aussi. La seule chose que j’ai évoquée en parlant d’Abdelli, c’est que c’est un très bon joueur, décisif en ce moment, il marque de très beaux buts. Je me focalise sur le joueur, c’est tout. »