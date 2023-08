FC Nantes : blessé par les rumeurs d'éviction, Aristouy annonce encore deux mauvaises nouvelles

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le point santé

« Fabien Centonze est blessé : c'est toujours une lésion aux ischio-jambiers. Son retour ne sera pas avant la trêve. Ganago est blessé aussi : on espère un retour le week-end prochain. Pour Jean-Charles Castelletto, il est de retour ce week-end ».

Sur les rumeurs d'une possible éviction

« Je suis touché par les rumeurs qui me clouent déjà au pilori. C'est prématuré ! Il est difficilement possible de faire autrement si on veut déstabiliser un groupe et un entraîneur. J'ai envie de considérer que ça n'a pas de sens au regard de la confiance qui m'a été accordée il y a peu de temps. Est-ce que j'ai eu Franck ou Waldemar Kita au téléphone cette semaine ? Non (…) Quant à ma relation avec les joueurs, elle a toujours été excellente »

?￯ᄌマ? - Journalistes : avez-vous eu Franck ou Waldemar Kita au téléphone cette semaine ?

- Pierre Aristouy, entraîneur du #FCNantes : non [...] Quant à ma relation avec les joueurs, elle a toujours été excellente.#FBSport #LOSCFCN #Ligue1 pic.twitter.com/1DYE9veB68 — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) August 18, 2023

Sur la pétition des supporters pour le garder

« C'est mon fils qui m'en a parlé. Ça fait du bien ».

« Je sais gagner des matches »

Sur l'analyse de Toulouse

« On est uniquement focalisés sur le terrain et sur l'optimisation de nos performances. Au fil du temps, les périodes positives dans nos matchs sont plus importantes. Pour revenir sur le match de Toulouse, il ya une première mi-temps bonne et une seconde mi-temps moins bonne ».

Sur sa faculté à gagner des matchs

« Il n'y a pas qu'une méthode pour gagner des matches mais sur la durée, il doit y avoir la volonté d'entreprendre (…) Je sais gagner des matches, les resserrer, m'adapter en fonction des rapports de force ».

Sur le déplacement à Lille

« L'année dernière, nous avions fait dans l'ensemble un bon match à Lille. Dimanche, il faudra contenir le pouvoir offensif lillois ».

Retranscription : twitter du FC Nantes, de France Bleu Loire Océan et de Maxime Buchot (TéléNantes).

