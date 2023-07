FC Nantes : Aristouy convoque cinq nouveaux jeunes

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

On ne sait pas encore si Pierre Aristouy réussira en Ligue 1 avec le FC Nantes. Mais force est de constater que l'ancien entraîneur des U19 renoue avec une tradition qui a contribué à faire la gloire de la Maison Jeune : la confiance dans les jeunes. Alors que son prédécesseur, Antoine Kombouaré, rechignait à le faire, Aristouy a ouvert en grand les portes du groupe professionnel aux pépites du centre de formation. Pour la reprise, il en avait déjà convoquées huit (Zézé, Bonelli, Diaz, Meupiyou, Doucet, Appuah, M’Bemba et Achi) mais cela pouvait s'expliquer par les absences des internationaux.

Premier match amical samedi contre Laval

Seulement, ces derniers sont revenus et Aristouy continue de donner leur chance à des jeunes. Ouest France nous apprend que Mathieu Acapandié, Hugo Boutsingkham, Hamissou Dangabo, Joe-Loïc Affamah et Frédéric Ndi Assoumou ont étoffé son groupe lors des derniers jours. Le premier a fait une apparition en Coupe de France la saison passée, le dernier a été arraché aux Girondins de Bordeaux cet été. Tous ont l'occasion de prouver à leur coach qu'ils méritent de rester dans le groupe pour la saison à venir. Et ça commence dès samedi avec un match amical contre Laval.

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

