FC Nantes : Aristouy dézingue certains jeunes après Laval et fait le point sur le Mercato

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Pour sa première rencontre de préparation, le FC Nantes s'est lourdement incliné ce samedi face au Stade Lavalois (3-0). La faute à trop d'approximations et à un manque de réalisme. Après le match, le coach du FCN, Pierre Aristouy, a livré son sentiment sur la prestation des siens.

"Certains jeunes ont affiché un peu trop de légèreté"

"Cette première sortie après une semaine de travail progressif devait permettre de la finaliser par 45 minutes de temps de jeu. C’était l’objectif principal. Il est évident que l’on ne peut pas occulter le score final. Mais je n’occulte pas le toute le reste non plus, avec du bon et du moins bon dans le contenu. Le score permet surtout de faire comprendre aux joueurs que nos bons moments n’ont pas été validés par des buts, voire des occasions. On a affiché cruellement trop de désinvolture et d’insuffisance défensive. Tant sur les deux penaltys concédés, que sur quelques relâchements de marquages sur des centres adverses. On a joué avec beaucoup de jeunes. Certains ont été performants, d’autres ont affiché un peu trop de légèreté à mon sens. Mais il ne faut pas se focaliser que sur eux. Il y a une montée en puissance attendue aussi pour les joueurs cadres. Tous n’ont pas joué non plus à leur niveau. Mais je ne m’attendais pas non plus à ce qu’ils jouent à leur plus haut niveau, c’est complètement logique. Laval a 10 jours de plus de préparation, ça s’est vu", a confié Pierre Aristouy avant de faire le point sur le mercato estival des Canaris.

"Le premier mercato est de voir revenir les joueurs sous contrat qui manquent. On pourra alors avancer un peu plus. La deuxième chose est que nous avons ciblé des profils, mais on ne fera pas n’importe quoi. J’ai affirmé que les recrues amèneraient de la plus-value à l’équipe. Prendre pour prendre et empiler des joueurs ne me paraît pas être la meilleure des solutions."

⚽️ FC Nantes - Laval : les Canaris prennent une gifle pour leur premier match amical #FCNantes https://t.co/APifJ3pM2M — But! Nantes (@ButNantes) July 15, 2023

Podcast Men's Up Life