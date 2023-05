FC Nantes : Aristouy envoie une petite pique à Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Depuis le 9 mai dernier, Pierre Arisouy est venu remplacer Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes. Après avoir ramenés un point de Toulouse (0-0) le week-end dernier, les Canaris reçoivent ce samedi (17h) Montpellier.

"On a pris 6 victoires en 35 journées"

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception du MHSC, Pierre Aristouy a envoyé, malgré lui, une petite pique à son prédécesseur, lui rappelant qu'il ne s'était imposé que six fois en championnat depuis le début de la saison. "On a pris 6 victoires en 35 journées. Il en faut maintenant 2 sur 3 matchs restant. Le ratio n'est pas le même. On va tout faire pour..."

Pour résumer En conférence de presse, le nouvel entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy, a fait une piqûre de rappel salée à son prédécesseur, Antoine Kombouaré, lui rappelant qu'il ne s'était imposé que six fois en championnat depuis le début de la saison.

