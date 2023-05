FC Nantes : Aristouy est fier de ses Canaris à Toulouse et désamorce la polémique Mohamed

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ce dimanche, le FC Nantes est allé chercher un match nul sur la pelouse du Toulouse FC (0-0). Si les Canaris auraient pu revenir avec un meilleur résultat, les coéquipiers de Ludovic Blas ont enfin cassé leur mauvaise série. Pierre Aristouy est satisfait de la réaction de ses joueurs. « On ne repart pas sans rien et c'est une satisfaction », a d’abord expliqué le nouveau coach du FC Nantes. « On a su organiser un bloc défensif bas. En première période, on a eu des opportunités de transitions intéressantes. La deuxième a été plus compliquée. Il faut parfaire notre condition physique. C'était plus dur car on a passé beaucoup de temps à courir derrière le ballon. Il fallait ressortir de ce match avec des certitudes. Les gars ont bien pris conscience de la situation et ça s'est traduit sur le terrain », a-t-il confié dans des propos rapportés par l’Equipe.

Aristouy s'explique pour Mohamed

Aristouy a également justifié l'absence de Mostafe Mohamed au coup d'envoi. « On a discuté toute la journée, il était très tiraillé par l’envie de jouer et d’autres problématiques plus lointaines qu’il avait déjà plus ou moins rencontrées pendant la période du ramadan, a expliqué le coach du FC Nantes. Ce sont des questions et des sujets sensibles, je préfère ne pas m’y attarder. Effectivement, il a fallu trouver des solutions. Je l’ai annoncé de la plus simple des manières aux joueurs, je leur ai dit que Mostafa avait décidé de ne pas jouer. Que c’était une contrariété, pas un problème. »

Pour faire simple, Mohamed voulait jouer. Mais la journée de lutte contre l’homophobie et les discriminations dans le football a réveillé des pressions déjà subies par sa famille il y a quelques semaines, lorsqu’il avait choisi de rompre le jeûne le jour des rencontres pour pouvoir continuer à prendre part aux rencontres.

