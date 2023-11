FC Nantes : Aristouy annonce un retour important et pique ses leaders avant Le Havre

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le point santé

« Fabien Centonze et Marquinhos vont reprendre l’entraînement collectif la semaine prochaine. Quentin Merlin, il faudra encore attendre après Nice pour qu’il retrouve le groupe. C’est une lésion à l’adducteur qui avait occasionné une opération il y a quelques temps ».

Sur le retour de Douglas Augusto

« Douglas, c’est de l’expérience, c’est une mentalité. C’est une connexion aussi avec d’autres. C’est le genre de joueurs qui occasionne de la confiance autour de lui (…) Le retour d’un leader ? Oui, j’ai même envie qu’il prenne encore plus de responsabilités. Un groupe a besoin de relais forts, de relais de caractères. Parfois, il y a des choses à dire sur le terrain… »

Sur la nécessité que les joueurs de caractère amène plus

« 'ai envie qu'un joueur comme Cömert prenne encore plus de place (…) Je dispose d’un top groupe avec de supers garçons. Parfois, sur le terrain, il y a besoin de garçons qui refusent de voir l’équipe perdre des duels, concéder des situations… Il faut que les relais de terrain amènent le supplément de grinta, de rage, de compétitivité (…) Pour prendre l’exemple ailleurs, Benjamin André (LOSC, NDLR) n’est pas sur le terrain pour offrir des pétales de rose à ses partenaires quand il y a des choses qui ne vont pas. Il dit les choses, parfois avec véhémence. Parce que c’est un leader… Les joueurs qui sont arrivés cet été (Augusto et Cömert notamment, NDLR) peuvent petit à petit modifier les choses…»

"Après Metz, j'étais en colère"

Sur les soucis défensifs

« Durant la trêve, on a beaucoup travaillé, analysé. On a eu l’honnêteté de se dire qu’il y a beaucoup de choses évitables, que l’on peut annihiler… On a fait des statistiques sur les buts encaissés. Sur les 23 buts encaissés, on en a pris 19 dans la surface de réparation et 17 fois on est en supériorité numérique… Je veux bien entendre les solutions collectives mais quand on est 6 contre 2 ou 7 contre 3, on doit observer des attitudes individuelles différentes ».

Sur la réception du Havre

« C’est un match important, qui vient avant que l’on rencontre les deux premiers du classement. On a deux matchs à la Beaujoire à jouer, à bien aborder. En perdant notre dernier match à la Beaujoire, on a grillé le joker… »

Son coup de sang après Metz

« Après Metz, j’étais en colère. On peut perdre des matchs mais ce que j’ai vu à Metz, je ne l’avais encore pas vu cette saison. Cela nécessitait derrière une vraie discussion, tranchante et animée. On peut s’incliner, tomber sur un adversaire mais on avait bien travaillé avant ce match et en rentrant sur le terrain j’avais l’impression que tout avait été oublié. Après c’est aussi de la responsabilité de l’entraîneur. Je n’ai peut-être pas été assez impactant. Je mets ça sur le compte de l’accident et j’attends une réaction dimanche ».

