FC Nantes : Aristouy officialise son départ via un message rancunier

Il l'avait annoncé dans l'interview accordée la semaine dernière à Ouest-France : la fin était proche pour Pierre Aristouy au FC Nantes. C'est acté depuis ce lundi. Le désormais ancien joueur et entraîneur des Canaris l'a annoncé via un communiqué sur les réseaux sociaux dans lequel il ne cherche pas à masquer son amertume née de son éviction, prématurée à son goût.

"De mon côté, je garderai tout ! Y compris les épines..."

"C'est avec nostalgie, regrets et une pointe d'amertume que je vous annonce la fin officielle de mon aventure avec le FC Nantes. Dix ans comme joueur et six ans et demi comme formateur/entraîneur au sein de ce grand français auront marqué ma vie d'homme à jamais. Je voudrais simplement et pudiquement vous remercier vous, l'ensemble des supporters nantais pour votre soutien, votre passion et votre bienveillance à mon égard. Je vous souhaite à tous de vibrer pour votre club dans les mois et les années à venir... De mon côté, je garderai tout ! Y compris les épines... A bientôt. Pierre Aristouy."

