FC Nantes : Aristouy plaide coupable pour la défaite dans le derby à Rennes

S’il a d’abord pesté contre l’arbitre Ruddy Buquet qui a largement contribué au climat de tension autour du derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes (victoire 3-1 des Rouge et Noir), Pierre Aristouy a quand même reconnu quelques erreurs de sa part et fait son Mea culpa plus tard après la rencontre.

« J’apprends, c’était mon premier derby en tant qu’entraîneur »

« J’apprends. C’était mon premier derby en tant qu’entraîneur. J’avais travaillé sur ce match comme sur les autres, j’étais convaincu du plan de jeu, je savais qu’on souffrirait ici, qu’on n’apprendrait pas le football au Stade Rennais. Mais on doit tous apprendre. Sur ce match, ce sont deux penalties et un errement défensif, ce sont souvent des erreurs défensives ou d’intervention », a noté le jeune technicien.

Pour autant, Pierre Aristouy assure que son équipe n’était pas si loin du niveau des Rennais : « malgré un match moyen, ça ne s’est pas joué à grand-chose pour qu’on ramène un point ». De quoi laisser quelques regrets aux Canaris ?

