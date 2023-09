FC Nantes : Aristouy pointe du doigt une énorme incohérence avant le derby contre Rennes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce dimanche (20h45), le FC Nantes se déplace au Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais dans le derby breton. Un match qui se jouera sans supporter du FCN, les groupes de supporters des Jaune et Vert ayant décidé de boycotter ce rendez-vous pour protester contre l’encadrement et la limitation de ce déplacement.

Le « deux poids, deux mesures » agace Aristouy

En conférence de presse, Pierre Aristouy a fait part de sa colère : « J’ai un peu de mal à comprendre comment on ne peut pas être en mesure de maîtriser et s’occuper d’un cortège de 1 000 supporters alors même que pour la Coupe du monde de rugby, on est capable d’accueillir des dizaines de milliers d’Irlandais dans les rues de Nantes et au stade de la Beaujoire. Je crois savoir que dans la semaine, un match de championnat d’Angleterre a vu 4 000 supporters faire le déplacement sans problème. Et là, pour un déplacement à 100 km, 1 000 personnes ne sont pas gérables. Ça enlève beaucoup de saveur par rapport à ça. »

Pour le coach des Canaris, les autorités manquent de pédagogie : « Ils prennent le sujet au sérieux, mais le règlent de façon assez simpliste. On ne peut pas, donc on ne fait pas. Je pense toujours que le foot doit rester une fête. Il y a des gens qui sont amoureux de leur club, qui ont envie de faire les déplacements, qui s’y retrouvent, passent des temps ensemble, certainement des supers moments ensemble ».

