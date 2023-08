FC Nantes : Aristouy réclame du temps à Kita après Toulouse

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes accueillait Toulouse pour le compte de la première journée de Ligue 1 2023-2024. Les Canaris se sont inclinés 1-2 et ont perdu leur gardien, Alban Lafont. Un mauvais début pour l’entraîneur Pierre Aristouy qui ne se démotive pas pour autant. L’entraîneur nantais s’est confié auprès d'Ouest-France.

Une défaite qui pourrait impacter son avenir

Après cette défaite, Pierre Aristouy demande du temps : « Je ne vais pas vous apprendre que le temps est l’ennemi de l’entraîneur. Je sais ce que je veux faire, où je veux aller. On a vu des prémices pendant les matchs de préparation et un peu plus aujourd’hui. Je laisse libre à chacun de juger uniquement le contenu sur les résultats. ». Cependant, sa situation pourrait tourner au vinaigre. En effet, comme révélé par Ouest-France ces derniers jours, le clan Kita ne serait pas emballé par Pierre Aristouy, notamment en raison des revers durant la présaison.

