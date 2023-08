FC Nantes : Aristouy va pouvoir compter sur un Bamba revanchard

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Revenu d'un prêt de six mois à l'AS Saint-Etienne, Kader Bamba est sous contrat pour encore un an avec le FC Nantes. L'ailier de 29 ans n'a pas l'intention d'en profiter pour quitter la Maison Jaune, bien au contraire. Il entend s'imposer et ainsi retourner l'opinion publique, tout cela avec lui l'appui d'un Pierre Aristouy qu'il connaît bien. C'est ce qu'il a expliqué dans les colonnes de Presse Océan.

"J’ai l’intention de faire taire un peu tout le monde"

« Pierre Aristouy était mon premier entraîneur quand je suis arrivé à Nantes. Je le connais bien (avec lui, il a terminé meilleur buteur de la réserve lors de l’année du titre en N2 en 2019 avec dix réalisations, ndlr). Même les années qui ont suivi, j’ai toujours été proche de lui même si là, c’est un autre contexte. Déjà, je suis plutôt un joueur dans l’affect. C’est beaucoup plus facile pour moi. S’il me touche plus qu’un autre vu son côté humain ? Oui, largement. Il n’y a pas photo et puis, il t’encourage, te pousse à travailler. C’est quelque chose qu’il me fallait. Si tout est réuni pour que je performe cette saison ? On verra bien… »

« Que les gens pensent des mauvaises choses sur moi, c’est comme ça, c’est le foot. De toute façon, on ne peut pas être d’accord avec tout le monde. J’ai l’intention de faire taire un peu tout le monde. Lorsque je suis dans la rue, les gens m’apprécient. Je m’arrête, ça ne me dérange pas, je rigole. Je ne vis pas pour les gens, ça me passe par-dessus la tête, mais on fait un sport où tu es vu, forcément. Il y a des choses à rectifier. Si j’ai une personnalité attachante ? Oui car je rigole avec tout le monde, je ne suis pas compliqué. J’essaie d’être déjà respectueux envers les gens, de rigoler avec eux. Aujourd’hui, je me considère comme un grand privilégié. Car arrêter le foot trois ans, ce n’était pas facile. Si quelqu’un fait cela, je ne suis pas sûr qu’il puisse rebondir. C’est compliqué. Un sur cent (va réussir) on va dire, et encore… »

