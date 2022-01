FC Nantes - AS Monaco : Kombouaré nourrit des regrets après le match

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes et l'AS Monaco se sont quittés ce dimanche sur un score nul et vierge (0-0), à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. En conférence de presse, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a indiqué nourrir quelques regrets après le match.

"Des regrets ? Oui, si on regarde la deuxième période. Mais en première période, on a beaucoup souffert, on a été en difficulté. Je pense que c'est un nul équitable. En étant de bonne foi, chaque équipe a eu sa mi-temps. Monaco a eu la maîtrise et les situations en première période pour nous faire mal. Nous, on a bien rectifié le tir. Il ne manque pas grand-chose. Monaco nous est supérieur sur le papier, c'est une belle équipe avec de grands joueurs. C'est bien de s'en sortir avec un point, on avance dans ce championnat."

🔴 Suivez 𝙀𝙉 𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝙏 𝙑𝙄𝘿𝙀𝙊 dans quelques minutes, la conférence d'après-match !



➡ Philippe CLEMENT, entraîneur de l'@AS_Monaco

➡ Antoine KOMBOUARÉ, entraîneur des Jaune et Vert



📽 https://t.co/kid9wdxTJ5#L1 ⎹ #FCNASM pic.twitter.com/xrIVvPaVrm — FC Nantes (@FCNantes) January 9, 2022