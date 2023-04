FC Nantes – AS Monaco : Kombouaré remercie le 12ème homme, peste contre la VAR et défend Delort !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Son sentiment après le match nul

« Il y a de la satisfaction et même de la fierté. Quand tu es mené 0-2 à la mi-temps, tu te dis que les carottes sont cuites, que c'est plié et que ça va être très compliqué. Bien sûr qu'on a réalisé un exploit ce soir... Remonter deux buts à cette équipe qui vise la Ligue des Champions, le mérite en revient aux joueurs, aux entrants et à ce 12ème homme, ce public qui vous oblige à repousser vos limites et à ne rien lâcher. C'était une très belle deuxième mi-temps et un résultat qui nous satisfait (…) Mais mathématiquement, ça ne reste qu'un point. Cela donne de la confiance mais aucune garantie avant de se rendre à Auxerre la semaine prochaine ».

Sur la première période ratée

« Je ne pense pas qu'on fasse une si mauvaise première période que ça mais on prend deux buts sur corner et on est proche du 0-3 avant la fin. Devant, nos attaquants pouvaient aussi faire plus : je l'ai dit à Simon, à Andy (Delort), à Evann (Guessand), à Flo (Mollet), à nos latéraux qui n'ont pas assez apporté... En deuxième période, on a retrouvé une équipe et c'était un vrai travail d'équipe ».

Sur le but de Mostafa Mohamed refusé par la VAR

« Sur ce but, je me pose beaucoup de questions sur ce hors-jeu. Ce sont des choses que je n'aime pas voir. Il y a des hors-jeu flagrants qui ne se discutent pas et puis il y a ça. Je l'ai dit à Monsieur Turpin, j'aurais aimé qu'il aille voir, qu'il se déplace. On me dit que sur les hors-jeu on ne se déplace pas. Ok. J'ai appris un nouveau point de règlement, je veux bien. J'ai vu deux images : une légèrement hors-jeu et une où il ne l'est pas du tout. Ça m'énerve mais bon... Je n'en dirais pas plus».

Sur la défense de certains joueurs

« Vous pensez que je protège certains joueurs mais ce n'est pas le cas ! Vous, vous êtes dans votre rôle mais vous voulez que j'attribue les bons et les mauvais points et ça ne marche pas comme ça. Peut-être qu'un joueur en difficulté aujourd'hui va nous sauver et marquer le but du maintien. Vous, vous parlez de protection moi je travaille avec tout le monde. Il y a des cycles. Aujourd'hui, on est content de retrouver Ludo (Blas) mais au départ, c'était compliqué. Je vais pas vous expliquer son non-départ mais on s'est retrouvé avec un Ludo qui a passé six mois en difficulté. On fait en fonction de tout le monde et chacun a sa place dans cette victoire ».

Sur la déception d'Andy Delort, rentré au vestiaire dès sa sortie

« C'est logique. Tu es en difficulté, tu sors. Ceux qui rentrent marquent et font ce qu'il faut pour ramener un point. Mais ça, c'est la vie d'un sportif ! Ce n'est pas la première fois qu'il vit ça. Il a suffisamment d'expérience pour comprendre la situation et rester calme. Le principal, c'est que j'ai énormément confiance en lui. Le groupe a confiance en lui. Après qu'il soit sifflé, c'est pas grave. On va donner l'exemple de Moussa Sissoko. Pendant six mois, il a été sifflé, conspué, insulté et aujourd'hui les mêmes qui lui ont jeté les cailloux le trouvent formidable. Restons calme. C'est la situation d'un sportif et on l'a tous connu au moins une fois. Ce n'est pas grave ça ! S'il se fait siffler et qu'à la fin de la saison, on se maintient ça me va très très bien... Et c'est peut-être Andy qui va nous maintenir en Ligue 1 ».