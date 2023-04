FC Nantes – AS Monaco : les Canaris toujours dans l’espace… Voici les Tops et les Flops de la rencontre !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après une qualification fantastique en finale de la Coupe de France mercredi dernier face à l’OL, le FC Nantes recevait l’AS Monaco pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Après une première période ratée, les Canaris ont renversé le match en seconde mi-temps grâce aux rentrants.

Tops :

Mostafa Mohamed (7’) : Le buteur égyptien est rentré sur le terrain et il a changé beaucoup de choses. Après avoir provoqué un corner, il reprend le ballon de la tête pour permettre aux Canaris de se remettre dans le match. Sur le deuxième but des Canaris, il réalise une superbe action en solitaire qui termine par l’égalisation de Ludovic Blas. L'Égyptien est proche d'inscrire le 3e but de son équipe, cependant il était hors jeu, une entrée de très haut niveau.

Ludovic Blas – (6,5) : Rentré à l’heure de jeu, le Français a beaucoup apporté. Sur une magnifique action, c’est lui qui vient conclure l’égalisation. L’homme fort de la saison nantaise, c’est bien lui…

Quentin Merlin – (6) : Entré en fin de match, le latéral français était de retour après quelques mois d’absences. Quelques minutes après avoir touché ses premiers ballons, il délivre un centre parfait qui permettra à Ludovic Blas d’égaliser…

Flops :

Andy Delort – (3) : Invisible ! L’international algérien n’a pas été trouvé par ses partenaires, il a eu très peu de ballons à se mettre sous les dents. Remplacé à la 58e, il a été copieusement sifflé par le public nantais, le buteur est directement rentré au vestiaire.

Florent Mollet – (3) : Très peu décisif, le milieu offensif des Canaris n’a pas réussi à se montrer dangereux. Il a manqué de justesse dans le dernier geste pour servir ses partenaires dans de bonnes conditions.

Jean-Charles Castelletto - (3) : Le défenseur central est coupable lors de l’ouverture du score des Monégasques. Sur coup de pied arrêté, le franco-camerounais est trop loin de Disasi qui a le temps de contrôler et d’enchaîner une reprise surpuissante. Une erreur embêtante car l’ASM n’était pas très dangereux avant cela. Antoine Kombouaré a notamment noté ce fait au micro de Prime Vidéo au retour des vestiaires.