FC Nantes - AS Monaco : les Tops et les Flops du match

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Que retenir de cet avant dernier match de la 20e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et l’AS Monaco ? Pas grand-chose à vrai dire. Et ce n’est malheureusement pas les seuls 5000 spectateurs présents qui ont pu arranger la fête. Après 45 premières minutes où les hommes d’Antoine Kombouaré et ceux de Philippe Clement, le nouveau coach du club de la Principauté, se sont tournés autour, il n’y a eu aucun but marqué. Tout comme en seconde période où les 22 acteurs se sont livrés à une même prestation soporifique.

Trois coups durs pour Monaco

Cette partie a été semée d’embuches pour l’AS Monaco qui a perdu deux de ses joueurs, et non des moindres. Tout d’abord, c’est Djibril Sidibé qui a cédé sa place sur blessure à Ruben Aguilar. Puis Benoît Badiashile qui a laissé sa place à Matsima pour le même motif. Les deux joueurs se prêtaient, avant leurs sorties, à une prestation moyenne voire mitigée. Les imprécisions de Djibril Sidibé et les pertes de balles de Benoît Badiashile auraient pu être comptées par dizaines.

Pedro Chirivella très en vue côté nantais

Il ne lui manquait plus qu’un but pour valider un match réussi. Du côté du FC Nantes, c’est Pedro Chirivella qui s’est montré le plus entreprenant face au but. Le milieu de terrain de 24 ans s’est retrouvé par deux fois seul à l’entrée de la surface de réparation monégasque. Ses deux frappes croisées n’étaient pas loin de tromper Alexander Nübel qui s’est par la suite interposé tel un rempart face au joueur espagnol.

Les Tops

Pedro Chirivella (FC Nantes) : Très en jambes, le milieu de terrain s’est illustré dans la construction du jeu mais aussi dans la finition. Malgré un terrain gras, il a apporté un surplus offensif pour le FC Nantes. Dommage que ses deux tentatives les plus franches ne se soient pas concrétisées.

Alexander Nübel (AS Monaco) : Le gardien de but monégasque a bien tenu la baraque derrière. Face aux offensives nantaises majoritairement emmenées par Pedro Chirivella, il a su s’interposer et effacer les erreurs défensives des latéraux de l’AS Monaco. Une prestation dont il devra s’inspirer pour ses prochaines échéances.

Les Flops

Roli Peirera de Sa (FC Nantes) : Sorti à 20 minutes de la fin, le milieu de terrain s’est lui également emmêlé les pinceaux durant la rencontre. Il faudra tâcher d’avoir plus de justesse technique ainsi qu’une meilleure réactivité dans la reprise de possession.

Ismail Jackos (AS Monaco) : Le latéral gauche de l’ASM s’est fait remarqué par ses erreurs dans le placement du jeu. Les contre-attaques nantaises ont souvent été provoquées par sa faute et un manque de confiance s’est logiquement fait ressentir auprès du défenseur allemand.