FC Nantes - AS Monaco : les Tops et les Flops des Canaris, qualifiés pour la finale de la Coupe de France

FC Nantes

Les Tops

Randal Kolo Muani

Par sa fougue et sa vitesse, Randal Kolo Muani a mis à mal la défense adverse plus d'une fois et a transformé son pénalty lors de la séance de tirs aux buts.

Samuel Moutoussamy

Au bon endroit au bon moment pour inscrire le deuxième but des Canaris (74e), Samuel Moutoussamy, qui a également transformé son pénalty lors des tirs aux buts, a rendu une copie plutôt propre.

Les Flops

Moses Simon

Absent dimanche dernier lors du match nul concédé face à Metz (0-0) pour cause de Covid-19, Moses Simon était de retour. Mais l’ailier gauche nigérian a eu un gros déchet technique, perdant 21 des 38 ballons qu’il a touché. Mais il aura eu le mérite d'inscrire le pénalty de la qualification lors de la séance de tirs aux buts.

Dennis Appiah

Ratant tout ce qu’il a tenté, Dennis Appiah, qui a perdu 16 ballons, est passé à côté de son match. Remplacé par Sébastien Corchia (85e).

𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 !



Moses Simon trompe Nubel, le Stade explose !



La Beaujoire est envahie, le FC NANTES est en finale de la @coupedefrance ! 😍



𝗠𝗔𝗚𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗤𝗨𝗘 !



𝗙𝗖 𝗡𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 :✅ - ✅ - ✅ - ✅

𝗔𝗦 𝗠𝗼𝗻𝗮𝗰𝗼 :❌ - ✅ - ❌ - ✅#CDF ⎹ #FCNASM 2-2 pic.twitter.com/zsoHBxMxxs — FC Nantes (@FCNantes) March 2, 2022