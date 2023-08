FC Nantes - AS Monaco : Pierre Ménès s’étouffe devant l’arbitrage et il n’est pas le seul !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Si le match FC Nantes – AS Monaco (3-3) a sans doute offert le plus beau spectacle de ce début de saison en Ligue 1, il aurait pu y avoir deux buts et autant de penaltys en plus. En effet, Jérémie Pignard, qui avait déjà sifflé un penalty au bout de 3 minutes de jeu pour un découpage du suisse Zakaria sur Moses Simon, ne voulait pas passer pour un cow-boy… quitte à oublier deux penaltys flagrants avec la complicité de sa VAR.

Les ratés de Pignard ne passent pas…

C’est d’abord pour une faute de Douglas Augusto sur Aleksandr Golovin à la 13ème minute que l’arbitre a fermé les yeux … Avant de compenser dans le money-time pour une faute assez incroyable sur Ignatius Ganago dans le temps additionnel (90e+1). Un arbitrage qui en a fait dégoupiller plus d’un sur Twitter.

« Il est sérieux Pignard entre Golovin et Ganago ? C’est n’importe quoi », a tweeté Pierre Ménès, qu’on attend très incisif dans sa chronique samedi soir. A l’instar de nombreux observateurs, Mohamed Toubache-Ter a aussi réagi avec véhémence : « Comment tu peux ne pas siffler péno sur Ganago ? Comment est-ce possible ? Mais qui sont ses gens ? »

Il est sérieux Pignard entre Golovin et Ganago? C’est n’importe quoi — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 25, 2023

Comment tu peux pas siffler peno sur Ganago, comment est-ce possible ??



Mais qui sont ces gens ?? #FCNASM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 25, 2023

