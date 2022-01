FC Nantes - AS Monaco : Pierre Ménès a identifié le sosie d’un mythe du Milan !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Il n’y a pas eu de vainqueur dimanche entre le FC Nantes et l’AS Monaco (0-0). Malgré quelques situations chaudes des deux côtés, les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge, ce qui a finalement satisfait Antoine Kombouaré après la rencontre.

« Je pense que c'est un nul équitable. En étant de bonne foi, chaque équipe a eu sa mi-temps. Monaco nous est supérieur sur le papier, c'est une belle équipe avec de grands joueurs. C'est bien de s'en sortir avec un point, on avance dans ce championnat », a affirmé le coach du FC Nantes en conférence de presse.

Pierre Ménès n’a pas vraiment développé son analyse profonde du match mais il a trouvé à qui ressemblait Philippe Clement : Japp Stam, ancien joueur mythique de l’AC Milan, Manchester United, Ajax Amsterdam et PSV Eindhoven aujourd’hui retraité. « On a eu un Nantes-Monaco qui n’a pas péché au niveau du rythme mais au niveau du réalisme des deux équipes. C’était le premier match du nouveau coach monégasque Philippe Clément qui est donc officiellement le sosie de Jaap Stam, a-t-il souri sur son blog. Il n’y a pas eu beaucoup d’occasions et les joueurs du Rocher ont livré une prestation globalement décevante. »

"Nice impitoyable, Paris déplorable"



Ce dimanche de Ligue 1 assez terne s'est achevé par un nul assez logique entre l'OL et le PSG. Analyse à découvrir ici. ⬇️⬇️⬇️https://t.co/1QXLSAwMIQ — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 9, 2022