FC Nantes - AS Monaco : vers une immense surprise à la Beaujoire ?

L’AS Monaco version Philippe Clement connaîtra sa grande première face au FC Nantes. À partir de 17h, il sera intéressant de suivre les premiers pas du successeur de Niko Kovac face à une équipe qui talonne le club de la Principauté au classement (un point d’écart).

Pour débuter un cercle vertueux, L’Équipe croit savoir que le technicien belge pourrait réserver une immense surprise à Antoine Kombouaré. Latéral gauche de métier, le Brésilien Caio Henrique a ainsi été testé en position de numéro 10 derrière l'attaquant Kevin Volland !

« J’aime entraîner avec beaucoup d’intensité, explique Clement, qui a également convoqué le nouveau latéral droit Vanderson à Nantes. Je suis certain que quand tu fais les choses bien dans la semaine, le week-end est plus facile. Si tu fais trop de changements, c’est trop difficile pour les joueurs et ils deviennent nerveux. J’aime un foot champagne mais ne pensez pas qu’on va jouer comme Manchester City à Nantes… »