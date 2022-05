FC Nantes - ASSE : deux Canaris encore au dessus du lot, jusqu'au bout

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

« On a été maladroits mais nous sommes aussi tombés sur un très bon Bernardoni. Je félicite les joueurs, je vais garder la deception pour moi car une grande fête se prépare. On a fait une saison au dessus de nos espérances »... Antoine Kombouaré était assez partagé hier soir après le match nul des Canaris face aux Verts (1-1). Le Kanak aurait aimé finir sur une victoire à la Beaujoire pour fêter pleinement la victoire en Coupe de France et le retour du FC Nantes sur la scène européenne. Mais son équipe a baissé le pied après avoir ouvert le score en première mi-temps, et les Verts ont mieux fini, Romain Hamouma envoyant son équipe en barrages en trompant Alban Lafont à bout portant, sur un centre de Denis Bouanga, très remuant.

Lafont et Blas irréprochables

Le portier nantais, pour sa 200e apparition avec les Canaris, avait retardé l'échéance en s'interposant devant Bouanga (46e), puis Hamouma (63e). Et comme il était sans doute écrit que Blas serait lui aussi performant jusqu'au bout, l'ancien guingampais a été l'autre Canari le plus inspiré hier soir. C'est lui qui a provoqué le penalty qu'il a transformé pour ouvrir le score, et c'est aussi lui qui a obligé Bernardoni à se détendre (35e), et qui fut à l'origine des bonnes actions nantaises. A son remplacement, l'équipe a moins bien fini. Pas franchement étonnant...

Pour résumer Alban Lafont, pour sa 200e apparition avec les Canaris, avait retardé l'échéance en s'interposant devant Bouanga (46e), puis Hamouma (63e). Et comme il était sans doute écrit que Blas serait lui aussi performant jusqu'au bout, l'ancien guingampais a été l'autre Canari le plus inspiré hier soir...

Laurent HESS

Rédacteur