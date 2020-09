FC Nantes – ASSE (2-2) : Gourcuff encense ses troupes, Blas hallucine sur l'arbitrage

Si le FC Nantes a concédé deux points sur sa pelouse face à l'ASSE, le scénario du match rend forcément les Canaris satisfaits. Menés de deux buts, les hommes de Christian Gourcuff ont réussi à revenir à 2-2 en fin de match.

Mais encore plus que le scénario, c'est le comportement global de ses hommes qui a plu à Gourcuff. Le coach nantais estime même que son équipe a peut-être fourni sa meilleure prestation. « C'était un très bon match. Si on avait perdu, on n'aurait pas la même analyse, mais sur l'ensemble du match je suis très content de l'équipe. Ce n'était pas facile, ils n'ont pas lâché. C'est peut-être la meilleure prestation depuis que je suis là, dans l'organisation, dans la maîtrise, dans la volonté de jouer, dans le pressing, bien coordonné », analyse le coach nantais.

Blas ne comprend pas le penalty non accordé

Cela n'a pas empêché toutefois l'entraîneur des Canaris de relever quelques points à corriger. « Après, on peut regretter le manque d'efficacité. On a eu des occasions nettes qu'on pouvait concrétiser. On est bien conscients que Saint-Étienne avait joué il y a trois jours. Le gros regret, c'est plus le premier but qui nous pénalise tout de suite. Cette passivité, c'est un peu énervant. Pour le reste, la réaction de l'équipe a été exemplaire. »

Du côté des joueurs, c'est autre chose qui fait débat. Ludovic Blas, a priori victime d'une intervention irrégulière de Kolodziejczak dans la surface stéphanoise, n'a pas été récompensé d'un penalty. Alors que le VAR n'a pas aidé les Canaris, le milieu offensif nantais semble tout simplement soufflé par la décision...