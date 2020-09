FC Nantes – ASSE (2-2) : Kolo-Muani, VAR, Simon... Les enseignements du courageux nul nantais

Si Christian Gourcuff et ses hommes espéraient sans doute mieux qu'un nul avant de défier l'ASSE, le scénario du match fait que le FC Nantes s'en sort plutôt bien avec ce point qui a surtout permis de montrer une belle ténacité.

Le courage, une valeur précieuse

Ce FC Nantes ne fait pas tout bien, mais Christian Gourcuff et ses hommes ont au moins le mérite de se montrer courageux. Menés de deux buts dans un scénario où la réussite les a franchement fuis, les Canaris n'ont jamais lâché. Dominateur avant la pause, ils ont ensuite trouvé les ressources pour réagir quand le but de Maçon avait tout pour les assommer. La récompense est arrivée avec ce match nul arraché en fin de rencontre. Avec cinq points en quatre matchs, le FC Nantes n'avance pas vite, mais affiche des valeurs importantes.

Un arbitrage source d'agacement

De manière objective, on peut penser que le FC Nantes n'a pas été franchement aidé par l'arbitrage lors de cette rencontre. L'action la plus litigieuse a eu lieu en première période lorsque Kolodziejczak, clairement en retard sur une intervention dans la surface, n'a pas été sanctionné d'un penalty qui semblait pourtant logique. Forcément, l'utilisation du VAR dans cette situation pose question. Et c'est aussi une preuve de caractère de la part des Canaris d'avoir surmonté cette relative injustice.

Le réveil de Simon Moses

Depuis que le FC Nantes a décidé de lever l'option d'achat de 6 millions d'euros en fin de saison dernière, Simon Moses est toujours très attendu avec les Canaris. Problème, l'ailier nigérian affiche des difficultés en ce début de saison. Ce dimanche, on a retrouvé un Simon Moses bien plus à son avantage. Capable de faire des différences balle au pied, Simon a également été décisif en remettant les siens sur les rails avec le but du 2-1. Forcément une belle nouvelle pour l'animation offensive de Christian Gourcuff.

Kolo-Muani pas récompensé, le réveil d'Emond

Alors que le FC Nantes cherche un buteur pour venir garnir l'effectif d'ici la fin du Mercato, les Canaris ont peut-être ce qu'il faut sous la main. Si le but de Renaud Emond, plein d'opportunisme, s'est révélé précieux, Randal Kolo-Muani a surtout confirmé ses bonnes dispositions récentes avec une belle activité et un poids évident sur la défense adverse. Problème, il manque pour le moment de la réussite au buteur nantais. En plus de plusieurs occasions où il n'a eu le geste totalement juste, Kolo-Muani n'a pas été épargné par le sort. Juste avant la pause, une tête piquée parfaite semblait ramener les Canaris à 1-1. Mais la VAR a signalé un hors-jeu plus tôt dans l'action. Et ce pour quelques centimètres à peine...