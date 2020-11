FC Nantes, ASSE : Deschamps a plusieurs raisons de se priver de Veretout en Bleu

Pourquoi Jordan Veretout n’a-t-il pas encore eu sa chance en équipe de France A ? Le sujet est devenu un débat chez les sympathisants du FC Nantes, qui ne comprennent toujours pas pourquoi l’ancien milieu formé chez les Canaris n’a pas été appelé en Bleu après le forfait d’Houssem Aouar cette semaine.

Le quotidien gratuit 20 Minutes a tenté de comprendre les raisons pour lesquelles Didier Deschamps décidait de toujours se passer des services d'un joueur devenu un pilier de l’AS Rome et respecté en Italie. Si le patron des Bleus présélectionne régulièrement Veretout, qu’il suit donc de près, son absence en coupe d’Europe pourrait lui être fatale.

« Veretout n’est peut-être pas au top dans chaque case »

« Connaissant Didier Deschamps, il manque à Jordan l’expérience de la Ligue des champions, estime Matthieu Pianezze de Calciomio. Tant qu’on n’aura pas vu Veretout dans des Roma-PSG ou Roma-Liverpool, il ne sera pas appelé. » L’ancien agent du milieu de 27 ans Fabrice Picot conclut : « Jordan coche toutes les cases du très bon milieu de terrain, mais il n’est peut-être pas au top dans chaque case pour les Bleus. Par exemple, Kante sera plus fort que lui à la récupération, Nzonzi plus puissant et plus costaud. »