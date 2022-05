FC Nantes - ASSE : Kombouaré adresse un message destabilisant aux Verts en vue du maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si l’ASSE a quelque peu gâché la fête du FC Nantes hier à la Beaujoire, les Canaris n’ont absolument pas terni celle des Verts. En prenant un point dans la Cité des Ducs, les hommes de Pascal Dupraz ont entretenu leur espoir de se sauver en Ligue 1 avec un barrage contre l’AJ Auxerre la semaine prochaine.

« Il y a de la déception même si je n’ai pas envie de gâcher la fête. On avait fait le plus dur en menant 1-0. On a eu plusieurs situations pour tuer le match. On est tombés sur un grand Bernardoni mais on a été maladroits et à un moment le foot te punit. On a fait une saison au-delà de nos espérances, en termes de points, de but marqués… On voulait gagner pour faire plaisir à nos supporters », expliqué Antoine Kombouaré en conférence de presse.

« L’entraîneur du FC Nantes, relancé sur le possible maintien de l’ASSE en Ligue 1 la semaine prochaine, a souhaité bonne chance aux Verts... du bout des lèvres. « Je n’ai pas grand-chose à dire sur le maintien possible de l’ASSE, a-t-il analysé. Ils ne sont pas encore en L2, je leur souhaite bonne chance en barrages, c’est tout. » C’est déjà ça de pris.

