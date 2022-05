FC Nantes - ASSE : Kombouaré n'aura aucune pitié pour les Verts

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

S'il reconnaît un peu de frustration de s'être incliné à Lyon (« On a le sentiment qu’il y avait de la place pour venir chercher un résultat ici »), Antoine Kombouaré a pris ses responsabilités après la défaite, estimant ne pas « avoir aligné la meilleure équipe sur le papier » :

« On avait Pallois sur le banc, Moutoussamy sur le banc. J’ai dû sortir Kolo Muani et Moses Simon car ils avaient des petits soucis. On a géré le physique. C’est pour ça que je dis que je suis responsable de cette défaite ».

Le Kanak l'assure : il souhaite se rattraper face à l'ASSE samedi prochain lors de la dernière journée... Et tant pis si cela condamne les Verts à la Ligue 2 :

« Je ne joue pas pour envoyer l’adversaire en Ligue 2. Moi, je joue pour gagner les matchs. Si eux doivent se maintenir en venant gagner chez nous, c’est qu’ils auront fait un gros match. Nous, on ne fera pas de cadeaux. Moi, on ne m’a jamais fait de cadeaux dans la vie. On va jouer avec sérieux, avec détermination. Après, s’il y a une victoire et qu’ils descendent en Ligue 2, ce sera tant pis pour eux. On ne donne rien aux gens, on va chercher le résultat. L’an dernier, on a été dans cette situation en finissant 18e et notre maintien ne doit rien à personne ».