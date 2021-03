FC Nantes, ASSE : le bourreau des Canaris a un grand fan chez les Verts

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Ce week-end, le FC Nantes se dirigeait vers une victoire précieuse dans sa lutte pour le maintien mais le FC Lorient a fini par égaliser sur un maître coup franc d'Armand Laurienté, qui avait déjà trompé Jessy Moulin le 28 février dernier sur un coup franc « Juninhesque » lors de la victoire des Merlus face à l'ASSE (2-1), s'offrant même un doublé dans la foulée.

Larqué admiratif de Laurienté

Dans Ouest-France, Jean-Michel Larqué est revenu sur le but de Laurienté. « Cela m’inspire que la façon de frapper les coups francs, comme pouvait le faire notre maître à tous Michel Platini, a énormément changé, a commenté l'ancien Vert. Le geste n’est plus le même qu’auparavant. Dans la technique traditionnelle, il faut armer pour la force, frapper pour la qualité et accompagner pour la direction. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. On fouette le ballon. Ce qui rend cette trajectoire de balle flottante illisible en raison de la forte déformation du ballon au moment de la frappe. Et quand il reprend sa forme, il a une autre trajectoire, à l’image de ce qu’on voit au volley-ball. Mais aussi dans le futsal, où cette frappe est très spécifique et très utilisée, car elle va très vite. » Ce ne sont pas Alban Lafont et Jessy Moulin qui diront le contraire...