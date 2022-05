FC Nantes - ASSE : le programme des festivités pour la Coupe de France dévoilé !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Deux semaines après le sacre en Coupe de France, le FC Nantes a prévu de présenter le trophée à ses supporters après le match ce samedi face à l'AS Saint-Etienne, comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1, et de célébrer cela comme il se doit.

Le programme des festivités au coup de sifflet final

À la veille de cette rencontre, le FCN a dévoilé le programme des festivités d'après-match. "À la fin du match qui opposera le FC Nantes à l'AS Saint-Etienne, le club vous invite à rester en tribune pour communier avec les joueurs et le staff du groupe professionnel. Le programme des festivités au coup de sifflet final : spectacle de danse par la troupe The Rookies, présentation des joueurs, du coach et du staff technique et médical avec la Coupe de France, tour d'honneur de l'ensemble du groupe professionnel, avec la Coupe de France et feu d'artifice pour célébrer comme il se doit votre équipe", peut-on lire sur le site officiel du club nantais.

𝙇𝙚𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙨 𝙥𝙧𝙖𝙩𝙞𝙦𝙪𝙚𝙨 de ce dernier match de la saison 👇 #FCNASSE pic.twitter.com/vN8iv9bezQ — FC Nantes Services (@FCN_Services) May 20, 2022

