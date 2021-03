FC Nantes, ASSE, LOSC : Kombouaré a un rêve d'avenir loin des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le travail d’Antoine Kombouaré au FC Nantes ne se dément pas. Arrivé en pompier de service pour sauver les Canaris d’une relégation qui lui tend les bras en Ligue 2, le Kanak réussit pour l’instant à remettre ses joueurs à l’endroit même si l’opération maintien est encore loin d’être assurée.

L’ancien entraîneur du PSG et du RC Lens ne connaît pas encore son avenir mais a déjà fait savoir qu’il quitterait ses fonctions cet été s’il échouait dans sa mission. Il sera alors peut-être l’heure de réactiver certaines pistes sans doute ailleurs qu’en Ligue 1 où il semble pourtant avoir encore quelques connexions.

Kombouaré rêve d'Angleterre

« Les grosses écuries françaises se penchent surtout sur des profils de techniciens plus jeunes ou étrangers, explique dans L’Équipe son ancien coéquipier devenu agent Fabrice Picot dans L’Équipe. Aux yeux des supporters qui prennent une place de plus en plus importante dans la vie des clubs, c’est moins sexy de prendre un entraîneur qui a dirigé des clubs “moyens” à leurs yeux. Médiatiquement, Kombouaré n’est pas le premier nom auquel on pense. »

Selon le quotidien sportif, le coach du FC Nantes « rêve toujours de football britannique. » À une époque, il était sur les tablettes de West Bromwich Albion, qui ne l’avait finalement pas retenu mais qui avait été séduit par sa ligne parisienne sur son CV. « Maintenant, cela date, cela s’étiole, c’est dur de surfer sur le PSG », concède un proche dans le quotidien sportif.