FC Nantes - Mercato : le malaise Pierre-Gabriel prend forme chez les Canaris

Deuxième recrue de l’été au FC Nantes après l’invisible Lamine Diack, Ronaël Pierre-Gabriel avait mieux démarré que le milieu sénégalais sous les ordres de Pierre Aristouy mais a progressivement été déclassé depuis le match de Clermont.

« RPG ne comprend pas ce qui lui arrive »

Titularisé la dernière fois en Auvergne le 17 septembre dernier pour un clean-sheet des Canaris, l’ancien latéral de l’ASSE se contente depuis de bouts de matchs (14 minutes maximum). Une situation que « RPG » vivrait assez mal selon Florian Cazzola (France Bleu), qui a évoqué ce dossier sensible dans le podcast « Sans Contrôle ».

« Le joueur ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas pourquoi il a été autant mis en lumière quand il est arrivé et pourquoi aujourd’hui, il est au placard », explique le journaliste nantais. Selon David Phelippeau, l’interrogation est d’autant plus grande que Pierre Aristouy n’a pas évoqué le sujet avec Pierre-Gabriel, lui expliquant simplement qu’il le ferait se reposer après Clermont et cinq titularisations de suite…

