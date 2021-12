FC Nantes, ASSE, OM : Kombouaré envoie des messages très forts à Dupraz et Payet

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a bien l’intention de confirmer son visage affiché contre le RC Lens (3-2). Demain, les hommes d’Antoine Kombouaré auront tout le loisir de le faire à Sochaux en 32es de finale de la Coupe de France (16h). « C’est une première, de jouer un 32ème de finale au mois de décembre. Je m'attends à un match compliqué, difficile. C’est un match de Coupe et peu importe la manière, il faut poursuivre l’aventure, a-t-il expliqué en conférence de presse. C’est une rencontre couperet et il faudra être capable de gagner, même si on doit passer par l'épreuve des tirs au but. Peu importe. » Pour ce faire, le coach du FC Nantes pourrait être tenté de faire tourner avant d’aller affronter l’ASSE mercredi prochain lors de la 19e journée de L1 (21h). Un groupe ligérien qu’il imagine reboosté par l’arrivée de Pascal Dupraz.

« La difficulté, c'est de voir un groupe en souffrance, auquel il faut surtout redonner de la confiance. Des joueurs sont perdus, avec la crise de résultats. Il faut parler, faire des corrections, a-t-il souligné avant d’évoquer le cas de l’ASSE. Ils n'avaient pas choisi Pascal Dupraz au début de saison. Il a fallu l'éviction de Claude Puel. Ensuite, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs libres et ils ont retenu Pascal Dupraz. Il l'a déjà fait par le passé et donc a priori, il peut créer cet électrochoc et réussir son pari pour maintenir cette formation en Ligue 1. »

Au sujet des incidents survenus entre l’OL et l’OM et es sanctions qui ont suivi, Kombouaré a eu pensée émue pour Dimitri Payet. « Comment tu peux jouer au foot ? Quand tu vas frapper un corner, tu n’es plus serein. Tu vas là-bas et tu te dis : ‘il faut que je fasse attention car il peut y avoir une bouteille’. Ce qu’il a subi est très grave et il aurait pu se dire : ‘j’arrête de jouer au foot.’ Moi, j’aurais compris sa décision car il était devenu la cible et cela devenait dangereux pour lui, a-t-il soufflé. Il a dû faire des cauchemars. Ça démarre par des petits projectiles, des bouteilles d’eau et cela va être quoi demain ? Ce n’est pas encore allé assez loin. Il faut prendre des mesures plus sévères contre ces voyous. »

