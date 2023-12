FC Nantes : attaque des Niçois, décès du supporter, chauffeur déjà condamné, les révélations du procureur de la République

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

La conférence de presse était attendue. Notamment pour savoir si le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, avait de plus amples informations à fournir quelques heures, seulement, après le drame qui a coûté la vie à un supporter des Canaris avant le match face à l'OGC Nice. Face aux micros, il a été relaté les événements suivants que nous remettons dans un ordre chronologique.

Extorsion avec arme, et altération, destruction de preuve

Des propos retranscrits par nos confrères de Ouest-France.

"Le convoi, composé d’au moins six véhicules transportant les supporters de Nice, faisait route entre le centre-ville et la Beaujoire. À proximité de ce bar, le convoi a été pris à partie par un nombre important de supporters du FCN présents. À 20 h 04, la police est avisée qu’un individu gît au sol, non loin d’un bar où se trouvent régulièrement les supporters du FC Nantes. Les secours ont prodigué les premiers soins, ceux-ci ne permettront pas de sauver le jeune homme, âgé 31 ans, qui décédera quelques instants plus tard. Assez rapidement au regard des premiers témoignages, les investigations s’orientent vers un chauffeur de VTC, qui pourrait être à l’origine de ces coups qui s’avéreront être mortels.

Au cours des investigations, il a fallu retrouver l’identité des chauffeurs de VTC. Mettre visage et nom sur le chauffeur nous intéresse au premier chef. Il sera contacté au cours de la nuit par un de ses collègues et finira par se présenter au commissariat à 4h30. L’intéressé a été placé en garde à vue pour homicide volontaire et extorsion avec arme. Les investigations ont permis de retrouver la trace des trois supporters de l’OGC Nice qui se trouvaient dans son véhicule, ils étaient retournés à leur hôtel.

Les témoins décrivent la scène et précisent qu’à la suite des faits, le chauffeur a pris à leur demande la direction de leur hôtel. Il leur a indiqué qu’il avait touché avec une arme blanche l’un des supporters nantais. Il n’a pas dit que c’est lui qui était en possession de ce couteau, mais quand son véhicule a été pris à partie, il est parvenu à s’emparer du couteau d’un supporter nantais et aurait fait des coups circulaires avec. Pas impossible qu’il ait pu blesser un supporter avec cette manœuvre. Aussi, peu avant l’arrivée à leur hôtel, le chauffeur leur a demandé de lui verser plusieurs centaines d’euros pour faire face aux dégâts sur son véhicule. Les autres conducteurs VTC ont été identifiés, dont un individu qui s’est présenté, dimanche midi, au commissariat. Son véhicule était équipé d’un système vidéo, mais il ne retrouve pas les vidéos. Il se rend compte que les vidéos ont été supprimées, ce qui justifie son placement en garde à vue pour altération, suppression de preuve avec intention de faire obstacle à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête criminelle. Lors de la perquisition, on retrouve la carte mémoire avec les images qui nous intéressaient. Elles donnent une description assez précise de la scène. Cela permet de mettre en évidence les coups portés, semble-t-il avec une matraque télescopique par le conducteur de ce deuxième VTC. Ces images permettent de déterminer, alors que le véhicule VTC est pris à partie, que le chauffeur brandit une arme blanche. Il aurait repoussé l’agresseur, serait tombé au sol. Alors au sol, il aurait porté un premier coup de couteau. Ce supporter se serait relevé, aurait tenté de fuir et aurait été atteint d’un deuxième coup de couteau. Quant à l’autopsie, réalisée ce lundi en début d’après-midi, elle confirme deux blessures compatibles avec l’usage d’une arme blanche. L’une au niveau de l’épaule gauche, l’autre au niveau du thorax. Cette blessure a provoqué des lésions aux poumons et ont sectionné l’aorte à l’origine du décès.

L’auteur principal, chauffeur VTC, âgé de 35 ans, a quatre mentions à son casier, notamment pour trafic de stupéfiants. Il a été condamné à de l’emprisonnement ferme pour trafic de stups. Après 36 heures d’investigation, nous avons procédé au déferrement. Une enquête est ouverte du chef d’homicide volontaire, extorsion avec arme, et altération, destruction de preuve, afin de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Pour le premier auteur des faits, a été requise sa mise en examen pour homicide volontaire et extorsion avec arme, ainsi que son placement en détention provisoire. Quant au second auteur, il est mis en examen pour violences volontaires et altération et suppression d’éléments de preuves, dans la volonté de faire obstacle à la manifestation de la vérité."

