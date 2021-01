FC Nantes : attitude, façon de faire, Pallois raconte les débuts de Domenech

Le propos était attendu. Au même titre, d'ailleurs, que celui de son entraîneur, Raymond Domenech, présent face aux médias lors de la traditionnelle conférence de presse avant le match face au Stade Rennais. Capitaine, et habitué à dire les choses sans détour, Nicolas Pallois a partagé avec les journalistes ses impressions des débuts de Domenech à la Jonelière.

Pas de révélations, certes, mais la confirmation que l'homme de Knysna fait tout son possible pour souder le groupe autour de son projet. Explications.

"Les premiers jours, on a surtout couru et travaillé physiquement. Ensuite, on a travaillé trois systèmes. Je ne sais pas du tout dans lequel on va jouer, mais tout le monde a adhéré aux systèmes et au discours du coach. Il nous a expliqué comment se placer et évoluer sur le terrain. Ce sera à nous dans les jours à venir et surtout en match de répondre présent(...)Le coach, je ne le connais pas du tout. La réputation ? C'est vous qui faites la réputation d'un joueur ou d'un coach. Je ne regarde pas le passé. On est là pour travailler ensemble, faire du mieux possible pour le club. On a échangé un peu. C'est à lui et à moi de faire passer le message à tout le monde. Mais c'est avec le temps que ça s'enchaînera. Il fait des séances où tout le monde écoute, tout le monde fait les efforts et tout le monde a le sourire. On fait quand même un métier... c'est à nous de donner le maximum sur le terrain. Ça ne fait que quatre jours. On va apprendre à se connaître et ça viendra tout au long de la saison."