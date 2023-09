FC Nantes : au Mercato, Aristouy a eu une illumination qui va enflammer les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes ne pouvait pas faire plus plaisir à ses supporters. Hier, les Canaris fait le spectacle à la Beaujoire, devant une équipe du FC Lorient totalement dépassée. Les hommes de Pierre Aristouy ont marqué cinq fois, par cinq buteurs différents, et c’est un bonheur pour le coach nantais. « On travaille, on a des axes d'améliorations mais on a marqué cinq buts avec cinq buteurs différents. Sans parler de football total, j'aime le foot et encore plus contre cette équipe de Lorient, où il était nécessaire d'embraser un peu les choses », a-t-il affirmé après la rencontre.

« La sensation qu'on pouvait redevenir une équipe de L1 qui compte »

Au-delà de la 6e place provisoire du FC Nantes, Aristouy a eu une illumination dès la fin du mercato estival. « J'avais la sensation qu'avec la fin du mercato, avec un effectif finalisé et de qualité, on pouvait redevenir une équipe de L1 qui compte, a-t-il avoué. On reste très mesuré. On n'était pas les plus mauvais après deux défaites, on ne se prend pas pour d'autres aujourd'hui. »

