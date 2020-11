FC Nantes : Augustin, la vraie raison de sa mise au ban

Arrivé quelques heures après la fin du Mercato pour porter l'attaque du FC Nantes, Jean-Kévin Augustin tarde à prendre sa place dans l'effectif des Canaris. Dimanche, à l'occasion du match face à Metz (1-1), l'ancien joueur de Leeds et Leipzig n'est rentré que pour le temps additionnel. Un choix qui a suscité des interrogations et obligé Christian Gourcuff à se justifier.

Randal Kolo Muani, le vrai « N°1 » de l'attaque

« Jean-Kévin Augustin n’est pas encore compétitif. Sinon, il n’y a pas de raison qu’il ne débute pas. Ce sont des paramètres que nous avons au quotidien », a assuré le coach du FC Nantes hier après la rencontre. Mais l'aspect physique ne serait pas le seul paramètre pris en compte.

Non seulement « JKA » n'est pas au top de sa forme mais il souffre de la comparaison avec la pépite « made in » Jonelière Randal Kolo Muani. C'est en tout cas ce qu'a assuré l'insider nantais Emmanuel Merceron sur cet épineux sujet : « C'est plutôt que l'ensemble du staff est fou de RKM et le voit comme un futur crack ». A Augustin de ramasser les miettes jusqu'à un vrai passage en 4-4-2 qui pourrait lui permettre d'être (enfin) associé à Kolo Muani...