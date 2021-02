FC Nantes : Augustin reçoit une distinction peu recherchée

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Jean-Kévin Augustin (FC Nantes), Danilo Pereira (PSG), Michael Cuisance (OM), Adrian Grbic (Lorient), Rony Lopes (OGC Nice) et Dalbert (Stade Rennais) : en temps normal, une équipe comprenant ces six noms pourraient avoir quelques ambitions. Mais ces joueurs ont fortement déçu leurs nouveaux employeurs depuis le début de la saison 2020/21. A tel point que France Football les considère comme les six plus gros flops de l'été dernier.

"Sa carrière part en vrilles"

Pour Augustin, le commentaire, titré "La spirale infernale", est le suivant : "Depuis son départ du PSG en 2017 et une première saison réussie à Leipzig, c'est peu dire que sa carrière part en vrille. Du refus de répondre à la convocation chez les Bleuets (septembre 2018) au ras-le-bol du club allemand sur son manque supposé de professionnalisme, en passant par ses prêts sans succès à Monaco, puis Leeds, on voulait voir si le Parisien de 23 ans allait se relancer à Nantes. Pour l'heure, l'histoire tourne court entre blessures et méformes pour un bilan de trois petites apparitions et trente-huit minutes".

Le remplacement de Christian Gourcuff, qui avait décidé de le faire s'entraîner à part vu son état de forme, par Raymond Domenech n'y a rien changé puisqu'Augustin n'est toujours pas convoqué par l'ancien sélectionneur des Bleus. Le retrouver au même endroit dans le bilan de fin de saison de France Football ne serait donc pas surprenant…