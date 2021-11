FC Nantes : avant le RC Strasbourg, un Canari se paye le secteur offensif

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Cinquième au coup d'envoi de la 12e journée, le FC Nantes a perdu quatre places au classement suite à sa défaite à Montpellier (0-2). Une défaite d'autant plus frustrante que les Canaris ont eu les occasions pour ouvrir le score et même pour égaliser. Mais faute de réalisme, ils ont laissé passer leur chance. L'ailier droit Marcus Coco a expliqué à Ouest-France qu'il allait falloir que lui comme ses partenaires se montrent plus rigoureux dans la zone de vérité.

"Il va falloir tirer les leçons par rapport au fait qu’on a les occasions pour le plier. Mais on ne fait pas ce qu’il faut. Ensuite, on se fait punir. Ça nous fait sortir du match. C’est un problème récurrent… Je pense qu’on n’est pas assez tueur. Dès qu’on voit qu’on a le match en main, on a une forme de relâchement. Ce n’est pas méchant, mais ça nous fait perdre des points." L'adversaire de dimanche, le RC Strasbourg, n'a pas ce genre de soucis, lui qui vient d'en passer cinq à Saint-Etienne et quatre à Lorient, ce qui en fait la 2e attaque de l'élite (22 buts). Les Canaris, eux, ont la 12e (16 réalisations)…

