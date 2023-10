FC Nantes : avant même de jouer, le Stade Rennais a déjà déstabilisé les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

C'était totalement inattendu à l'entame de la saison mais le Stade Rennais et le FC Nantes, qui s'affrontent ce soir au Roazhon Park, sont voisins au classement (9e et 10e) avec le même nombre de points (8). Ça faisait belle lurette que les deux rivaux régionaux ne s'étaient pas ainsi retrouvés au coude-à-coude, ce qui va pimenter un peu plus leur opposition. Mais une chose est certaine : les Canaris ne pourront pas aligner le même onze ayant largement dominé Lorient (5-3) le week-end dernier. Et cela par la faute du SRFC !

Mohamed devrait jouer tout seul en pointe au Roazhon

En effet, face aux Merlus, Pierre Aristouy avait choisi de titulariser le jeune attaquant Matthis Abline (20 ans), prêté à la toute fin du mercato par Rennes. Or, les dirigeants bretons ont pris grand soin d'incorporer une clause dans le contrat de leur joueur lui interdisant d'affronter les Rouge et Noir. Abline a inscrit le but de l'égalisation contre Lorient et plutôt bien combiné avec Mostafa Mohamed. Ce soir au Roazhon, l'Egyptien devra se débrouiller tout seul aux avant-postes puisque, selon L'Equipe, Pierre Aristouy optera pour un 4-2-3-1...

🛄 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué 🆚 Rennes. pic.twitter.com/Old6QmbDAR — FC Nantes (@FCNantes) September 30, 2023

