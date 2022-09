FC Nantes : avion ou chars à voile ? Les Canaris n'hésitent pas !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Dimanche, le patron de la SNCF a apostrophé le PSG pour son utilisation d'un avion privé afin de rejoindre Nantes la veille alors qu'il aurait mis deux heures en train. Interrogé sur ce sujet, l'entraîneur parisien, Christophe Galtier, n'a rien trouvé de mieux que de faire dans l'ironie hier en conférence de presse, expliquant qu'il étudiait la possibilité de voyager en chars à voile à l'avenir. Autant dire que son trait d'humour n'a pas été bien pris. Cela a généré une grosse polémique ayant incité tous les autres clubs de L1 à s'interroger sur son écoresponsabilité.

Au FC Nantes, on comprend la nécessité de changer les habitudes. Mais un dirigeant a expliqué à Ouest-France que si le FCN a "conscience que cela devient une urgence, chaque déplacement est optimisé afin de permettre aux joueurs la meilleure récupération possible. Nous rentrons en avion après les matchs, le soir. Si nous restions à l’hôtel et rentrions le lendemain, cela compliquerait les entraînements". La sauvegarde de la planète s'arrête là où commence le bien-être des joueurs...