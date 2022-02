FC Nantes - Bastia : Kombouaré encense les supporters, nomme son héros et tance les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes est en train de se r»concilier avec ses supporters. Après une saison qui a failli les voir toucher le fond, les Canaris ont réagi de la plus belle des manières en redressant la barre grâce à Antoine Kombouaré. Architecte de la remontée du FC Nantes en L1, le Kanak est aussi celui qui aura replacé le club sur la carte de la Coupe de France avec une place dans le dernier carré acquise hier aux dépens du SC Bastia (2-0). Pour l’y aider, Rémy Descamps a sorti un match énorme et n’a d'ailleurs toujours pas encaissé le moindre but dans la compétition !

« Il a été énorme. C’est peut-être notre porte-bonheur dans cette Coupe de France. Il a été très très performant, pour ne pas dire héroïque, a insisté Kombouaré qui a également fustigé certains de ses coéquipiers. Après le premier but, on a vraiment été mauvais, dans tous les sens du terme, c’est un miracle qu’on n’encaisse pas de but avant la mi-temps. On a très mal défendu, beaucoup défendu vers notre but. »

Après la sortie de Wylan Cyprien (63e) et le passage au 4-4-2, Kombouaré a rééquilibré son équipe et celle-ci a poussé son avantage grâce au public de la Beaujoire, fidèle au rendez-vous. « On est qualifiés pour les demi-finales, c’est une immense fierté, a soufflé l’entraîneur du FC Nantes. Il faut remercier ce formidable public, qui nous a soutenu dans la difficulté. » Les supporters nantais, parfaits hier soir, ont répondu de la meilleure des façons à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui leur a interdit de porter leurs couleurs en centre-ville, toute la journée d’hier.

Merci aux supporters pour cette ambiance incroyable ! 🔥🔥🔥 https://t.co/LqaizcWBdQ — Quentin MERLIN (@QuentinMERLIN6) February 10, 2022