FC Nantes : Baticle et le SCO veulent rendre la monnaie de leur pièce aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Cela paraît loin mais le 19 septembre, le FC Nantes, alors pas au meilleur de sa forme, s'était déplacé au stade Raymond-Kopa d'un SCO réalisant un excellent début de saison. Et contre toute attente, ce sont les Canaris d'Antoine Kombouaré qui s'étaient largement imposés dans ce derby des pays de la Loire (4-1). En conférence de presse hier, l'entraîneur angevin, Gérald Baticle, a expliqué qu'il espérait prendre sa revanche demain à la Beaujoire en termes d'efficacité.

“A l’aller, on a fait un bon match dans le jeu, mais on a pris une leçon d’efficacité. C’est à nous maintenant de revenir avec des intentions fortes, et d’être efficaces. Ils ont montré tout au long de l’année que c’est une belle équipe, qu’ils ont de la vitesse, des percussions, du pressing, des valeurs collectives. Il va falloir être bon dans tous les domaines.” Après Angers, le FCN attaquera une série de sommets avec l'OM, les Girondins, Lens, Rennes, Lyon et Saint-Etienne, sans oublier la finale de la Coupe de France contre Nice.

FC Nantes – Angers SCO : Gérald Baticle évoque le derby et le FCN en conférence de presse / #FCNantes #FCN https://t.co/9o08G6OonU — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) April 16, 2022

Pour résumer Demain, le FC Nantes accueillera le SCO d'Angers pour un derby des pays de la Loire qui vaudra le détour. Les visiteurs, qui avaient pris une leçon de réalisme à l'aller (4-1), veulent prendre leur revanche sur les Canaris.

Raphaël Nouet

Rédacteur