FC Nantes : battre l'OL en Coupe ou en Ligue 1, un Canari a choisi

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Vendredi soir, l'OL et le FC Nantes ouvriront la 28e journée de Ligue 1. Et se jaugeront à trois semaines de leur affrontement en demi-finales de la Coupe de France, qui aura lieu cette fois à la Beaujoire. Interrogé en conférence de presse ce jeudi sur le match qu'il préfèrerait gagner, le milieu de terrain des Canaris Samuel Moutoussamy s'est montré assez clair.

"Les deux matches ont beaucoup d’importance pour nous. Parce qu’on n’est pas très bien en championnat et ça commence à pousser derrière. Il faut absolument qu’on fasse un résultat. Le plus important pour le Club, c’est le maintien. Les deux matches auront énormément d’importance. Si je devais choisir ? Je préfèrerais gagner les deux rencontres (il sourit). Après si on perd celui de vendredi, qu’on gagne la demi-finale et qu’on gagne tous les matches ensuite, je dis oui. Mais si c’est pour continuer à galérer, non."