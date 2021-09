FC Nantes : Battu à Reims, Blas s'interroge sur un choix tactique

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Les commentaires des supporters du FC Nantes sont nombreux sur les réseaux sociaux. Et si tous regrettent la défaite du jour, face au Stade de Reims sur le score de 3-1, ils sont plusieurs à soulever le même problème : le positionnement sur le terrain de Ludovic Blas. Ce dernier, présent au coeur du jeu lors des dernières rencontres, était cet après-midi sur le côté. Sans jamais influer sur le jeu.

L'occasion, pour lui, de s'interroger au terme de la rencontre sur les choix offensifs de son entraîneur, Antoine Kombouaré. "Le match était un peu bizarre, les deux équipes se regardaient, le match était un peu endormi. On était un peu esseulés devant, il aurait fallu accompagner les attaquants devant, car c'est difficile d'être seuls face à une défense à cinq. Reims n'était pas très dangereux, mais ils ont eu de la chance, à l'image du troisième but. On aurait voulu terminer la semaine en beauté, avec neuf points. On est donc très déçus, mais on ne doit pas baisser la tête et on doit la relever pour la réception de Troyes."