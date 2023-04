FC Nantes : battus à Auxerre, Mollet et Castelletto lâchent des mots forts

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

C'est au micro d'Amazon que les deux joueurs du FC Nantes ont fait part de leurs impressions. Les Canaris, battus sur le terrain de l'AJ Auxerre, n'ont plus que deux points d'avance sur la zone rouge. Il est temps de réagir. Florent Mollet : "Le problème, c'est qu'un match, c'est 90 minutes, pas 45. On se sabote tout seul. La première période, elle est pas bonne, revenir de 2-0, c'est compliqué dans les têtes. Oui, on peut rien nous reproche sur la seconde période, on a des occasions, ils ont un peu de réussite, on touche le poteau, mais bon...Il ne faut pas lâcher. Le football, ça va vite. Le match contre Troyes va être important. On se doit d'être actifs dès la première minute, cette fois. On est dans la réaction. Il faut rester tranquilles, se remobiliser, il n'y a pas encore le feu mais il va falloir gagner contre Troyes."

"Un début de match catastrophique"

Jean-Charles Castelletto : "On fait un début de match catastrophique. Le match est scellé, un petit peu. On pousse en seconde période, mais ça n'a pas suffi. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué au démarrage. On a le mental pour revenir, mais ça ne peut pas marcher tout le temps. La finale de la Coupe ? Il ya des priorités. La finale, moi, je m'en fous, ce que je veux, c'est me maintenir en Ligue 1."