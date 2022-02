FC Nantes : Bayat pas épargné devant Bastia, les supporters corses ont fait du grabuge

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

La belle soirée du FC Nantes a été gâchée hier par les supporters du SC Bastia. Alors que les Canaris se sont qualifiés en demi-finale de la Coupe de France (2-0), les fans du club corse ont fait du grabuge à la Beaujoire. Selon RMC Sport, une vingtaine d’entre eux ont jeté des projectiles sur des supporters nantais et s’en sont pris aux stadiers présents pour les encadrer.

« Une stadière de Bastia a été blessée lors de ses heurts avant d’être soignée à l'infirmerie de la Beaujoire, raconte la radio sportive. Les toilettes du parcage visiteurs ont été détruites et la facture sera envoyée au Sporting. Vingt-six sièges ont également été arrachés et plusieurs d’entre eux balancés dans les tribunes adjacentes. » Cela n’a donné lieu à aucune arrestation mais le dossier sera étudié jeudi prochain par la commission de discipline et pourrait être placé en instruction.

Bastia risque une fermeture de son parcage visiteurs, une lourde amende et la prise en charge de la réparation des sièges. Pour le FC Nantes, la FFF devrait également d'étudier le dispositif de sécurité. Par ailleurs, Mogi Bayat n’a pas été épargné par les supporters du FC Nantes. « Love football, hate Mogi Bayat », a ainsi lancé une banderole tandis qu’un chant a aussi été entonné pendant le match : « Mogi Bayat on n’en veut paaas… »