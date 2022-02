FC Nantes : bientôt out, Kombouaré est remonté comme jamais avant le PSG !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Antoine Kombouaré se rappelle qu’il a été l’un des rares entraîneurs de L1 à avoir fait chuter le PSG au Parc des Princes la saison dernière. Samedi, l’entraîneur du FC Nantes compte en faire de même à la Beaujoire pour le compte de la 25e journée de L1 (21h). Le coach des Canaris sait pourtant qu’il devra affronter le grand PSG, tombeur du Real Madrid mardi en Ligue des champions (1-0). Mais cette perspective le galvanise.

« Devant ce PSG-là, je ne peux qu’être inquiet, affirme-t-il dans Le Parisien. Mais on a la chance de jouer enfin un grand PSG et qui vient de sortir son plus grand match référence. On ne pourra pas affronter un Paris aussi fort. Et je rajoute la chance de vivre la première titularisation de Neymar depuis des mois. C’est un bonheur d’affronter des adversaires de ce calibre. Notre victoire n’en sera que plus belle. Car évidemment, même s’il y a de la crainte, on jouera pour gagner et faire exploser la Beaujoire. La peur n’empêche surtout pas l’ambition. Il n’y a que cela qui m’habite : vaincre le grand PSG. »

Si Kombouaré veut encore inscrire le PSG à son tableau de chasse, c’est peut-être aussi parce qu’il ne se voit pas durer encore très longtemps au poste d’entraîneur. « Entraîner encore longtemps ? Certainement pas, tranche le Kanak. J’ai un immense respect pour des gens comme Guy Roux ou Arsène Wenger qui ont tenu tellement longtemps. J’adore ce que je fais, je suis un amoureux de mon métier. Établir des stratégies pour battre l’adversaire, c’est passionnant. Mais c’est aussi une profession qui peut être usante. Quand il faudra dire stop, je saurai faire. »

Il fait beau, on vous attend nombreux aujourd'hui 😉🌥



Pour rappel : ouverture de la zone d'accueil des supporters dès 10h ! https://t.co/xX6T3OF5ZS — FC Nantes (@FCNantes) February 17, 2022