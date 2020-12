FC Nantes : Blanc, Elsner, Courbis... Comment les Canaris se sont retrouvés avec Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si le choix du FC Nantes devrait se porter sur Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur des Bleus n'a pas été le seul nom envisagé par Waldemar Kita. Ouest-France fait notamment le point sur le cheminement de pensée qui a conduit l'homme d'affaires franco-polonais à jeter son dévolu sur le technicien de 68 ans.

Elsner et Poyet, des pistes écartées

Avant Domenech, Waldemar Kita avait dans un premier temps étudié la piste menant à Laurent Blanc (aujourd'hui au Qatar à Al-Rayyan) mais le Champion du Monde 1998 n'a pas donné suite après s'être renseigné sur le FCN. Le profil de Luka Elsner, ancien coach d'Amiens, a été étudié mais il n'a pas convaincu.

Ex-coach de Bordeaux, Gustavo Poyet a candidaté mais là-aussi la direction du FCN a éjecté le dossier de la pile. Envisagé, Rolland Courbis s'est éloigné de lui-même des Canaris, préférant son rôle de consultant sur RMC. En finale, il ne restait donc plus que Raymond Domenech et Antoine Kombouaré mais le Kanak n'était qu'un second choix selon L'Equipe.